È il candidato Democratico in Texas per un seggio al Senato, e i suoi avversari gli rivolgono accuse peculiari: per esempio essere vegano
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Fonte: il Post
I Repubblicani le stanno provando tutte per screditare James Talarico
12 Giu 2026 • 0 commenti
È il candidato Democratico in Texas per un seggio al Senato, e i suoi avversari gli rivolgono accuse peculiari: per esempio essere vegano
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