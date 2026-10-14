I carabinieri li cercavano da giorni dopo che avevano colpito e spinto diversi passanti, ferendo in modo grave l’attore Davide Iacopini
Continua a leggere: I responsabili delle aggressioni da una minicar a Roma erano due minorenni
Fonte: il Post
I responsabili delle aggressioni da una minicar a Roma erano due minorenni
14 Ott 2026 • 0 commenti
I carabinieri li cercavano da giorni dopo che avevano colpito e spinto diversi passanti, ferendo in modo grave l’attore Davide Iacopini
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.