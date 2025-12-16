Continua a leggere: I ribelli dell’M23 hanno detto che si ritireranno da Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti
Fonte: il Post
I ribelli dell’M23 hanno detto che si ritireranno da Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti
16 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: I ribelli dell’M23 hanno detto che si ritireranno da Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.