Mesi dopo in tanti hanno raggiunto degli accordi con le proprie aziende o università appellandosi al Primo Emendamento, sulla libertà di parola
Continua a leggere: I risarcimenti a chi era stato licenziato per aver criticato Charlie Kirk dopo il suo omicidio
Fonte: il Post
I risarcimenti a chi era stato licenziato per aver criticato Charlie Kirk dopo il suo omicidio
28 Mag 2026 • 0 commenti
Mesi dopo in tanti hanno raggiunto degli accordi con le proprie aziende o università appellandosi al Primo Emendamento, sulla libertà di parola
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