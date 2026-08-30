A scrutinio ancora in corso, l’opzione contro l’apertura dei negoziati con l’Unione Europea è al 50,1 per cento, con un vantaggio di poche centinaia di voti
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Fonte: il Post
I risultati del referendum in Islanda sono in bilico
30 Ago 2026 • 0 commenti
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