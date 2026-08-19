Più di un mese di proteste contro la costruzione di un resort in Gallura hanno fatto emergere un dissenso più generale, eppure la regione va in direzione opposta
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Fonte: il Post
I sardi si sono stancati del turismo per ricchi
19 Ago 2026 • 0 commenti
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