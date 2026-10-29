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Fonte: il Post
I sette funzionari pubblici accusati per l’incidente del bus di Mestre del 2023 hanno patteggiato pene inferiori a due anni
29 Ott 2026 • 0 commenti
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