L’ha deciso il TAR del Lazio, riconoscendo che l’Agcom non ha seguito le procedure corrette per imporre l’obbligo
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Fonte: il Post
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8 Apr 2026 • 0 commenti
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