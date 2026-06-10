Per via delle continue scosse di terremoto: ci sono migliaia di edifici danneggiati, almeno 17 persone disperse e oltre 25mila sfollate
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Fonte: il Post
I soccorsi per il terremoto di lunedì nelle Filippine vanno a rilento
10 Giu 2026 • 0 commenti
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