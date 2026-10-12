C’è di nuovo una guerra nella regione settentrionale dell’Etiopia, ma questa volta i ribelli hanno un nemico in meno e un alleato in più
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Fonte: il Post
I soldati eritrei sono tornati nel Tigray, ma cambiando schieramento
12 Ott 2026 • 0 commenti
C’è di nuovo una guerra nella regione settentrionale dell’Etiopia, ma questa volta i ribelli hanno un nemico in meno e un alleato in più
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