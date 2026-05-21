A gennaio aveva venduto i diritti della sua immagine a un’oscura società di Hong Kong; poi le cose hanno preso una piega strana
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Fonte: il Post
I sospetti sull’operazione con cui Khaby Lame doveva diventare miliardario
21 Mag 2026 • 0 commenti
A gennaio aveva venduto i diritti della sua immagine a un’oscura società di Hong Kong; poi le cose hanno preso una piega strana
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