Nei cinque anni dal loro ritorno al potere hanno smantellato i diritti e le hanno escluse dalla vita pubblica, stabilendo una segregazione di genere
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Fonte: il Post
I talebani hanno tolto tutto alle donne afghane
15 Ago 2026 • 0 commenti
Nei cinque anni dal loro ritorno al potere hanno smantellato i diritti e le hanno escluse dalla vita pubblica, stabilendo una segregazione di genere
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