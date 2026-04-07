Stanno diventando un genere sui social, ma in tanti sono preoccupati per l’invasione della privacy: tanto che li chiamano «occhiali da pervertiti»
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Fonte: il Post
I video ripresi di nascosto con gli occhiali di Meta stanno diventando un problema
7 Apr 2026 • 0 commenti
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