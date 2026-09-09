Vlaams Belang aveva copiato le istruzioni di montaggio dell’azienda per una campagna contro l’immigrazione: la Corte di giustizia europea ha stabilito che non poteva
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Fonte: il Post
IKEA contro un partito di estrema destra belga
9 Set 2026 • 0 commenti
Vlaams Belang aveva copiato le istruzioni di montaggio dell’azienda per una campagna contro l’immigrazione: la Corte di giustizia europea ha stabilito che non poteva
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