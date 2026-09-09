un sito di notizie, fatto dai commentatori

IKEA contro un partito di estrema destra belga

IKEA contro un partito di estrema destra belga

9 Set 2026 di hookii0 commenti

Vlaams Belang aveva copiato le istruzioni di montaggio dell’azienda per una campagna contro l’immigrazione: la Corte di giustizia europea ha stabilito che non poteva
Continua a leggere: IKEA contro un partito di estrema destra belga
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.