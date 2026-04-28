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Il 25 aprile di noi vacche

Il 25 aprile di noi vacche

28 Apr 2026 di hookii0 commenti

«Cercare di estromettere la Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprile è una specie di ricorrenza nella ricorrenza. Si tramanda di padre in figlio in certe famigliole politiche che io definisco, all’iraniana, i Guardiani della Rivoluzione»
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Fonte: il Post


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