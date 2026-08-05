La persona che lo aveva giocato lo aveva buttato per sbaglio, e quando se ne è accorta era già nel camion della spazzatura
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Fonte: il Post
Il biglietto della lotteria da 1 milione recuperato tra i rifiuti in Puglia
5 Ago 2026 • 0 commenti
La persona che lo aveva giocato lo aveva buttato per sbaglio, e quando se ne è accorta era già nel camion della spazzatura
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