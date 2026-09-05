È prodotta in Valtellina, ma viene fatta soprattutto con carne importata dal Sudamerica che per ora non rispetta le nuove regole dell’Unione Europea
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Fonte: il Post
Il blocco delle importazioni di carne dal Brasile è un bel problema per la bresaola
5 Set 2026 • 0 commenti
È prodotta in Valtellina, ma viene fatta soprattutto con carne importata dal Sudamerica che per ora non rispetta le nuove regole dell’Unione Europea
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