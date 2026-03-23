L’istituto culturale, uno dei più importanti al mondo, ha un enorme debito col governo britannico che lo sta costringendo a ridimensionarsi
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Fonte: il Post
Il British Council non insegnerà più l’inglese in Italia
23 Mar 2026 • 0 commenti
L’istituto culturale, uno dei più importanti al mondo, ha un enorme debito col governo britannico che lo sta costringendo a ridimensionarsi
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