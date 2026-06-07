Aveva avuto un arresto cardiaco durante gli Europei del 2021, poi aveva ripreso a giocare con un defibrillatore sottocutaneo
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Fonte: il Post
Il calciatore danese Christian Eriksen ha avuto di nuovo un malore in campo
7 Giu 2026 • 0 commenti
Aveva avuto un arresto cardiaco durante gli Europei del 2021, poi aveva ripreso a giocare con un defibrillatore sottocutaneo
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