Continua a leggere: Il calciatore del Benfica Gianluca Prestianni è stato squalificato per 6 partite per insulti omofobi a Vinícius Júnior del Real Madrid
Fonte: il Post
Il calciatore del Benfica Gianluca Prestianni è stato squalificato per 6 partite per insulti omofobi a Vinícius Júnior del Real Madrid
24 Apr 2026 • 0 commenti
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