Continua a leggere: Il calciatore della Costa d’Avorio Elye Wahi, che gioca ai Mondiali, è indagato in un caso di presunta frode sportiva in Francia
Fonte: il Post
Il calciatore della Costa d’Avorio Elye Wahi, che gioca ai Mondiali, è indagato in un caso di presunta frode sportiva in Francia
18 Giu 2026 • 0 commenti
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