Oggi esce su Netflix un nuovo documentario su di lui, che intanto è tornato ad allenare un ambizioso Real Madrid, pur dopo anni senza «tituli»
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Fonte: il Post
Il calcio non si è ancora stancato di José Mourinho
11 Ago 2026 • 0 commenti
Oggi esce su Netflix un nuovo documentario su di lui, che intanto è tornato ad allenare un ambizioso Real Madrid, pur dopo anni senza «tituli»
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