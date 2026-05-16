All’ultima giornata gli Hearts erano a sorpresa primi in classifica, ma hanno perso contro il solito Celtic e si sono fatti scavalcare
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Fonte: il Post
Il campionato scozzese è imprevedibilmente finito nel modo più prevedibile
16 Mag 2026 • 0 commenti
All’ultima giornata gli Hearts erano a sorpresa primi in classifica, ma hanno perso contro il solito Celtic e si sono fatti scavalcare
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