Un nuovo oleodotto potrebbe intensificare le esportazioni canadesi verso l’Asia, ma ridurre la dipendenza dal mercato statunitense è difficile
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Fonte: il Post
Il Canada è in cerca di nuovi acquirenti per il suo petrolio
9 Ott 2026 • 0 commenti
Un nuovo oleodotto potrebbe intensificare le esportazioni canadesi verso l’Asia, ma ridurre la dipendenza dal mercato statunitense è difficile
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