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Fonte: il Post
Il Canada ha negato l’ingresso al calciatore del Ghana Thomas Partey: non potrà giocare la prima partita della sua Nazionale ai Mondiali
12 Giu 2026 • 0 commenti
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