Lo ha detto il primo ministro Mark Carney, dopo che altri paesi europei avevano già protestato contro la riammissione delle nazionali russe
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Fonte: il Post
Il Canada non vuole la Russia ai tornei di hockey su ghiaccio
4 Nov 2026 • 0 commenti
Lo ha detto il primo ministro Mark Carney, dopo che altri paesi europei avevano già protestato contro la riammissione delle nazionali russe
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