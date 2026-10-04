Continua a leggere: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kyiv per una visita a sorpresa, poco dopo c’è stato un altro attacco russo
Fonte: il Post
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kyiv per una visita a sorpresa, poco dopo c’è stato un altro attacco russo
4 Ott 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kyiv per una visita a sorpresa, poco dopo c’è stato un altro attacco russo
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