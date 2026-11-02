Lo Stato gli deve un miliardo di euro, Meloni dice che non vuole darglieli ma in realtà non può opporsi, e dal 2027 cambieranno le regole
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Fonte: il Post
Il caos sull’aumento degli stipendi dei magistrati, in ordine
2 Nov 2026 • 0 commenti
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