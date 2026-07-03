Andrea Lenzi, presidente del più importante ente pubblico di ricerca in Italia, ha dato al parlamento risposte inverosimili, con gravi conseguenze concrete
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Fonte: il Post
Il capo del CNR sta ostacolando la legge sul suicidio assistito
3 Lug 2026 • 0 commenti
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