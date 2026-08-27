L’intelligence statunitense teme che Putin potrebbe farlo, esasperato dallo stallo in Ucraina: Trump ha sminuito tutto parlando di «semi-routine»
Continua a leggere: Il capo della CIA è andato ad avvertire la Russia di non attaccare la NATO, scrive il Wall Street Journal
Fonte: il Post
Il capo della CIA è andato ad avvertire la Russia di non attaccare la NATO, scrive il Wall Street Journal
27 Ago 2026 • 0 commenti
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