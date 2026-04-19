Continua a leggere: Il capo della polizia ucraina si è dimesso per un video che mostra due agenti scappare da un uomo che spara per strada a Kiev
Fonte: il Post
Il capo della polizia ucraina si è dimesso per un video che mostra due agenti scappare da un uomo che spara per strada a Kiev
19 Apr 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Il capo della polizia ucraina si è dimesso per un video che mostra due agenti scappare da un uomo che spara per strada a Kiev
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.