Come Jensen Huang è passato dall’essere uno dei CEO più influenti dell’industria tecnologica globale a lasciare l’azienda che ha cofondato e guidato per oltre trent’anni
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Fonte: il Post
Il caso che ha portato alle dimissioni del capo di Nvidia, dall’inizio
12 Nov 2026 • 0 commenti
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