È successo in un ospedale di Napoli più di un anno fa, in un modo simile alla recente vicenda del San Raffaele di Milano
Continua a leggere: Il caso dei genitori che per errore hanno avuto una figlia con l’embrione di altri
Fonte: il Post
Il caso dei genitori che per errore hanno avuto una figlia con l’embrione di altri
14 Ago 2026 • 0 commenti
È successo in un ospedale di Napoli più di un anno fa, in un modo simile alla recente vicenda del San Raffaele di Milano
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.