Una deputata e un senatore hanno chiesto spiegazioni al governo sulle anomalie ricostruite dal Post, e intanto l’università non dice nulla
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Fonte: il Post
Il caso del concorso all’università di Catanzaro è arrivato in parlamento
10 Lug 2026 • 0 commenti
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