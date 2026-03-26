Lo ha fatto in una scuola media della provincia di Bergamo, trasmettendo tutto su un canale Telegram: lei non è in pericolo di vita
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Fonte: il Post
Il caso del tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa
26 Mar 2026 • 0 commenti
Lo ha fatto in una scuola media della provincia di Bergamo, trasmettendo tutto su un canale Telegram: lei non è in pericolo di vita
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