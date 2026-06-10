Sono diversi i giocatori e gli addetti ai lavori che stanno avendo problemi alla frontiera, un giorno prima dell’inizio dei Mondiali
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Fonte: il Post
Il caso dell’arbitro somalo respinto dagli Stati Uniti non è isolato
10 Giu 2026 • 0 commenti
Sono diversi i giocatori e gli addetti ai lavori che stanno avendo problemi alla frontiera, un giorno prima dell’inizio dei Mondiali
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