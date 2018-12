Il caso Huawei sotto la lente; poi Khashoggi riconoscimento facciale e altro

Avrete tutti letto e straletto dell’arresto di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei (nonché figlia del fondatore), mentre faceva uno scalo a Vancouver in una rotta tra Hong-Kong e Messico.

(A tal proposito mi viene in mente quando Jake Williams, un noto ex-hacker della Nsa, a una conferenza, spiegava di stare molto attento non solo ai Paesi in cui deve andare, ma anche agli scali e a quelli che potrebbe sorvolare in caso di atterraggi di emergenza… Insomma, d’ora in poi aspettatevi molta più attenzione alle rotte aeree da parte del top management e di altre figure rilevanti per la diplomazia internazionale. Per altro, già adesso, scrive il WSJ, c’è chi fra i dirigenti americani sta riconsiderando i propri viaggi).