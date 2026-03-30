Per il famoso Metelkova, diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero
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Fonte: il Post
Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione
30 Mar 2026 • 0 commenti
Per il famoso Metelkova, diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero
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