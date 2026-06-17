Dopo molti indugi, c’è stato un incontro per parlare delle elezioni politiche del 2027, ma si discute già di questa foto e di chi non c’era
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Fonte: il Post
Il centrosinistra inizia a radunarsi, o almeno ci prova
17 Giu 2026 • 0 commenti
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