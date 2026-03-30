Il nuovo governo dell’ultraconservatore José Kast ha annullato il piano per trasformare Colonia Dignidad in un luogo della memoria
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Fonte: il Post
Il Cile ha bloccato l’espropriazione di un noto centro di tortura
30 Mar 2026 • 0 commenti
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