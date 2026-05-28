È una delle più lette al mondo anche se è in italiano, fattura quasi due milioni di euro ed entra di continuo nel dibattito pubblico
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Fonte: il Post
Il clamoroso successo della newsletter di Selvaggia Lucarelli
28 Mag 2026 • 0 commenti
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