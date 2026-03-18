È stata inaugurata un’area in travertino progettata da Stefano Boeri, che richiama gli antichi corridoi crollati e mostra il perimetro originario: non a tutti piace
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Fonte: il Post
Il Colosseo ora è un po’ più nuovo
18 Mar 2026 • 0 commenti
È stata inaugurata un’area in travertino progettata da Stefano Boeri, che richiama gli antichi corridoi crollati e mostra il perimetro originario: non a tutti piace
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