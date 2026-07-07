Ogni settimana il gallese Elis James ha 60 secondi per trovare una conoscenza in comune con un ascoltatore: spesso ci riesce
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Fonte: il Post
Il conduttore radiofonico che dimostra che in Galles ci si conosce un po’ tutti
7 Lug 2026 • 0 commenti
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