Continua a leggere: Il Congresso degli Stati Uniti ha infine sbloccato una parte dei fondi per il dipartimento della Sicurezza, destinandoli anche all’ICE
Fonte: il Post
Il Congresso degli Stati Uniti ha infine sbloccato una parte dei fondi per il dipartimento della Sicurezza, destinandoli anche all’ICE
10 Giu 2026 • 0 commenti
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