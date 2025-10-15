Il congresso di Ora!

Davide Leo, su Pagella Politica, pubblica un articolo dal titolo “Come nasce un partito di “estremo centro”” per parlare del congresso fondativo di Ora!, il partito nato dal Movimento Drin Drin, creato un anno fa da Michele Boldrin e Alberto Forchielli.

Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre infatti si è tenuto il congresso fondativo di Ora!, il partito nato dal Movimento Drin Drin, creato un anno fa da Michele Boldrin e Alberto Forchielli, e capace in pochi mesi di raccogliere quasi 15 mila adesioni. Per avere un termine di paragone, il movimento “Il mondo al contrario” di Roberto Vannacci ne conta un terzo.