Continua a leggere: Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato definitivamente l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, che adesso potrà entrare in vigore
Fonte: il Post
Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato definitivamente l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, che adesso potrà entrare in vigore
25 Giu 2026 • 0 commenti
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