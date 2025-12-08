Continua a leggere: Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato una proposta di modifica delle norme sull’immigrazione dai cosiddetti “paesi sicuri”
Fonte: il Post
Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato una proposta di modifica delle norme sull’immigrazione dai cosiddetti “paesi sicuri”
8 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato una proposta di modifica delle norme sull’immigrazione dai cosiddetti “paesi sicuri”
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.