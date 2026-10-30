È l’esito dell’elezione dei 20 membri togati, cioè i magistrati, e avrà ripercussioni anche sui 10 che deve scegliere il parlamento
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Fonte: il Post
Il Consiglio superiore della magistratura si è spostato a sinistra
30 Ott 2026 • 0 commenti
È l’esito dell’elezione dei 20 membri togati, cioè i magistrati, e avrà ripercussioni anche sui 10 che deve scegliere il parlamento
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