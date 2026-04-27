La società che l’aveva gestita per 116 anni si sta opponendo alla revoca della concessione imposta dalla Sicilia per presunte infiltrazioni mafiose
Continua a leggere: Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti
Fonte: il Post
Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti
27 Apr 2026 • 0 commenti
La società che l’aveva gestita per 116 anni si sta opponendo alla revoca della concessione imposta dalla Sicilia per presunte infiltrazioni mafiose
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.