Secondo i critici, la legge rischia di limitare la possibilità di criticare le politiche di Israele e di essere usata per colpire il dissenso
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Fonte: il Post
Il contestato disegno di legge sull’antisemitismo è stato approvato
18 Nov 2026 • 0 commenti
Secondo i critici, la legge rischia di limitare la possibilità di criticare le politiche di Israele e di essere usata per colpire il dissenso
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